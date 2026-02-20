À la découverte de la généalogie d’un photographe, Archives départementales de la Nièvre, Nevers
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de la Nièvre · Nevers
Informations pratiques
À la découverte de la généalogie d’un photographe Dimanche 20 septembre, 15h15 Archives départementales de la Nièvre Nièvre
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
À travers l’exemple d’un photographe nivernais, Louis Gonin, cet atelier de généalogie vous permettra de vous familiariser avec la grande diversité des archives pour reconstituer l’itinéraire de vos aïeux.
Archives départementales de la Nièvre 1 Rue Charles Roy, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386606830 https://archives.nievre.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@nievre.fr »}] Les inventaires des fonds d’archives de Nevers Agglomération, de la Ville de Nevers et de Varennes-Vauzelles sont consultables en salle. Arrêt de bus, parking gratuit à proximité, places pour PMR.
À travers l’exemple d’un photographe nivernais, Louis Gonin, cet atelier de généalogie vous permettra de vous familiariser avec la grande diversité des archives pour reconstituer l’itinéraire de vos…
© Archives départementales de la Nièvre
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