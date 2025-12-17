À la découverte de la littérature ukrainienne Musée de Bretagne Rennes Vendredi 6 février 2026, 15h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Rencontre avec Haska Shyyan, Andreï Kourkov et Bruno Doucey

Une rencontre à trois voix pour découvrir la diversité de la littérature ukrainienne contemporaine : Andreï Kourkov, grande figure de la littérature européenne, maître de l’absurde, Haska Shyyan, jeune autrice nouvelle voix de la littérature ukrainienne (récompensée en 2019 par le Prix de littérature de l’Union européenne) et l’éditeur Bruno Doucey, qui a créé au sein de la maison éponyme la collection « En résistance », destinée aux poètes entrés en désobéissance.

Dans le cadre de la Saison ukrainienne en France, coorganisée par l’Institut français et l’Institut ukrainien, en partenariat avec l’Université Rennes 2.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T16:45:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



