À la découverte de la Loire Coteaux-sur-Loire

À la découverte de la Loire Coteaux-sur-Loire samedi 2 août 2025.

À la découverte de la Loire

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 12:00:00

2025-08-02

La Loire, magnifique fleuve encore sauvage qui accueille une multitude d’espèces…

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org

English :

The Loire, a magnificent river that is still wild and home to a multitude of species…

German :

Die Loire, ein wunderschöner, noch wilder Fluss, der eine Vielzahl von Arten beherbergt…

Italiano :

La Loira, un magnifico fiume ancora selvaggio che ospita una moltitudine di specie…

Espanol :

El Loira, un magnífico río aún salvaje que alberga multitud de especies…

L'événement À la découverte de la Loire Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-20