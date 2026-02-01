À la découverte de la loutre d’Europe Salle Saintonge Salle n° 5 Saintes

À la découverte de la loutre d’Europe

Salle Saintonge, 11 rue Fernand Chapsal, Saintes, Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Envie de partir à la rencontre d’un animal discret, fascinant et emblématique de nos cours d’eau ? Participez à cette matinée nature autour de la Loutre d’Europe !

+33 5 46 41 39 06 contact@ne17.fr

English :

Would you like to find out more about this discreet, fascinating and emblematic animal of our waterways? Take part in this nature morning on the European otter!

