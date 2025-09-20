À la découverte de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine Maison de l’histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne

À la découverte de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine 20 et 21 septembre Maison de l’histoire et du patrimoine Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Une architecture des bords de Marne au service d’une histoire passionnante

Avec son architecture de villégiature cossue, le 15 rue de la Prévoyance, aujourd’hui propriété du Département du Val-de-Marne, se dévoile lors d’une visite guidée révélant cent ans d’une histoire à la fois noble et romanesque dans un quartier paisible des bords de Marne.

Maison de l’histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 71 45 60 http://archives.valdemarne.fr En 2002, le Conseil général du Val-de-Marne fait l’acquisition d’une ancienne maison qui fut tour à tour pension pour enfants à partir des années 1930, refuge pour enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et enfin maison de retraite jusqu’en 1998. Inauguré en septembre 2009, le site constitue désormais un lieu de ressources sur l’histoire et le patrimoine du département avec une offre de programmation pour tous les publics. La Maison de l’histoire et du patrimoine regroupe : – le siège d’associations partenaires de la direction des Archives départementales du Val-de-Marne, – un espace d’accueil des initiatives valorisant l’histoire, le patrimoine et la mémoire du département (expositions, conférences, ateliers…), – un lieu de ressources sur le patrimoine. Autoroute A4, sortie n°5 Champigny La Fourchette RER A, arrêt Joinville-le-Pont puis bus 108 ou 110 (arrêt Aristide Briand-Le Plan) ou bus 201 (arrêt Bel-Air)

Visite commentée

©AD94_MHP