À la découverte de la médiathèque et de la Maison des Réfugiés Médiathèque James Baldwin Paris jeudi 9 octobre 2025.

Cette visite guidée vous invite à parcourir les espaces de la médiathèque et de la Maison des Réfugiés, lieux de culture et d’accueil ouverts à toutes et tous.

Au programme : une présentation des collections accessibles, telles que les ouvrages en FALC (Facile à lire et à comprendre), les livres en gros caractères, les textes lus, ainsi que les DVD et CD.

Pensée pour favoriser l’inclusion et le plaisir de lire, cette rencontre permet de mieux connaître les outils mis à disposition pour répondre aux besoins de chacun.

À l’issue de la visite, il sera possible de s’inscrire et de repartir avec sa carte de bibliothèque, pour profiter librement des ressources proposées.

Une belle porte d’entrée vers la lecture, la culture et le partage.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 50 personnes

Informations : virginie.berland@paris.fr

Tél. 0144522770

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris