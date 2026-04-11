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A la découverte de la mémothèque Médiathèque La Quincaillerie Langon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque La Quincaillerie · Langon

A la découverte de la mémothèque Médiathèque La Quincaillerie Langon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque La Quincaillerie
Adresse
33 Rue Maubec
Ville
33210 Langon
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Langon

A la découverte de la mémothèque

Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Dans le cadre de la fête de la science

En partenariat avec l’association Curiosez !

Et si votre cerveau était une bibliothèque ? Partez à la découverte des différents types de mémoire en explorant les rayons de cette « mémothèque » grâce à une chasse aux souvenirs ludique.

Tout public
Sur inscription   .

Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39  bibliotheques@cdcsudgironde.fr

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English : A la découverte de la mémothèque

L’événement A la découverte de la mémothèque Langon a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud

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