A la découverte de la mémothèque Médiathèque La Quincaillerie Langon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque La Quincaillerie · Langon
Informations pratiques
Langon
A la découverte de la mémothèque
Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de la fête de la science
En partenariat avec l’association Curiosez !
Et si votre cerveau était une bibliothèque ? Partez à la découverte des différents types de mémoire en explorant les rayons de cette « mémothèque » grâce à une chasse aux souvenirs ludique.
Tout public
Sur inscription .
Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
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English : A la découverte de la mémothèque
L’événement A la découverte de la mémothèque Langon a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud
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