À la découverte de la poésie arabe Printemps des Poètes BFM Centre-Ville Limoges

À la découverte de la poésie arabe Printemps des Poètes

BFM Centre-Ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

En résonance avec la thématique du Printemps des Poètes La liberté. Force vive, déployée , l’ARCM (Association de Regroupement des Cultures Musicales) vous invite à une après-midi poétique autour du monde arabe avec la projection d’un film sur le poète palestinien Mahmoud Darwich, la lecture de poèmes et des chants pour mieux connaître la poésie orientale et maghrébine.

Du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord, les poètes jouissent d’une immense popularité. Venez écouter des voix de femmes comme Al-Khansâ’, May Ziadah, ou Ghada Samman.

Les membres de l’ARCM vous présenteront un film documentaire sur le poète Mahmoud Darwich puis ils liront des textes emblématiques de ces poétesses accompagnés à l’oud. La chorale Aswatna clôturera l’événement.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

BFM Centre-Ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte de la poésie arabe Printemps des Poètes

L’événement À la découverte de la poésie arabe Printemps des Poètes Limoges a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Limoges Métropole