À la découverte de la ressource numérique Cafeyn, Montargis mercredi 28 janvier 2026.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-01-28 18:00:00
2026-01-28
À la découverte de la ressource numérique Cafeyn
Connaissez-vous Cafeyn? Cafeyn est une ressource numérique gratuite de presse en ligne accessible à partir du site Agorame. Elle vous donne la possibilité de retrouver vos magazines et journaux préférés à n’importe quel instant sur tablette, ordinateur et smartphone. Souhaitez-vous en savoir plus ? Nous vous attendons lors de cet atelier afin de découvrir ou de mieux maîtriser cet outil. Entrée libre. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
Discover the Cafeyn digital resource
