A la découverte de la rivière Grosville
jeudi 20 août 2026 · Grosville
Informations pratiques
Grosville
A la découverte de la rivière
4 La Belle Fontaine Grosville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Partez à l’aventure au fil de l’eau et plongez dans l’univers fascinant de la rivière. Équipés d’une épuisette, observez les petites bêtes aquatiques, apprenez à les reconnaître et découvrez le rôle essentiel qu’elles jouent dans cet écosystème. Une sortie nature ludique et accessible à toute la famille, idéale pour éveiller sa curiosité et partager un moment convivial. .
4 La Belle Fontaine Grosville 50340 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84 eauxnaturailes@gmail.com
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English : A la découverte de la rivière
L’événement A la découverte de la rivière Grosville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin