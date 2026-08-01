Informations pratiques

Grosville

A la découverte de la rivière

4 La Belle Fontaine Grosville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez à l’aventure au fil de l’eau et plongez dans l’univers fascinant de la rivière. Équipés d’une épuisette, observez les petites bêtes aquatiques, apprenez à les reconnaître et découvrez le rôle essentiel qu’elles jouent dans cet écosystème. Une sortie nature ludique et accessible à toute la famille, idéale pour éveiller sa curiosité et partager un moment convivial. .

4 La Belle Fontaine Grosville 50340 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84 eauxnaturailes@gmail.com

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English : A la découverte de la rivière

L’événement A la découverte de la rivière Grosville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin