À la découverte de la Sablière, un site historique et naturel menacé La Sablière Caluire-et-Cuire

– Il s’agit d’une visite guidée.

– 20 personnes par visite. À partir de 10 ans.

– Inscription effective que s’il y a confirmation positive de notre part par retour de mail.

– Veuillez nous indiquer l’identité de toutes les personnes qui vous accompagnent.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Sablière est une demeure du 19ème siècle située à Caluire et Cuire, à l’intérêt historique, botanique, artistique et paysager dominant Lyon, les balmes de St Clair et la vallée du Rhône.

Il s’agit du dernier grand ensemble historique lyonnais, encore non protégé, aux nombreux points d’intérêt : archives conservées sur place depuis la Révolution (dont : une série de photographies des années 1850, toutes les factures depuis le 19ème permettant de documenter et de dater dans le détail l’Histoire et l’architecture du site…), une partie du mobilier, les tableaux, les salons restaurés dans leurs écrins d’origine, les jardins anglais transformés et magnifiés en un parc exotique et botanique parsemé de plantes du monde entier, les nombreuses personnalités qui sont séjournées ou habitées le lieu.

La Sablière s’inscrit aussi bien dans l’Histoire lyonnaise que dans l’Histoire nationale avec ses multiples liens avec l’Histoire de l’Europe, des États-Unis …

La maison comme les jardins forment un ensemble unique et ne peuvent s’expliquer l’un sans l’autre.

« La Sablière, un site historique en péril »

Émission France 3 Auvergne Rhône-Alpes « Vous êtes formidables » (lundi 6 mai 2024) :

https://www.youtube.com/watch?v=rVpcv6hUb9U

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=rVpcv6hUb9U »}] Bienvenue à la Sablière, située à Caluire et Cuire, au cœur du quartier Bissardon, dominant les balmes de St Clair et la vallée du Rhône.

Les archives permettent de remonter son Histoire jusqu’au 14ème siècle ! Depuis, elle fut diversement exploitée : tantôt pour les revenus tirés de la vigne, tantôt comme maison des champs ou maison des collines entre les mains de riches familles de marchands, bourgeoises ou aristocratiques et enfin comme une habitation permanente pour de riches soyeux lyonnais à partir du 19ème siècle.

Didier Petit de Meurville (1793-1873), patron d’une manufacture lyonnaise pour ornements d’églises, fait construire la maison bourgeoise actuelle tout en aménageant les premiers jardins anglais. Il y reçoit une série de personnalités : les carlistes espagnols exilés, le duc de Montmorency-Laval, le père Lacordaire, …

En 1849, elle passe entre les mains de Jean-Barthélémy Chazottier (1804-1891), issu d’une famille de paysans de Brindas, qui gravit, par son seul mérite, les échelons de la hiérarchie sociale devenant ainsi un riche négociant dans le commerce et la confection de velours uni. La maison et les jardins anglais sont alors totalement remaniés. Tandis que Jules Micol (1822-1900), dessinateur sur tissus, peintre des Beaux-Arts de Lyon et l’un des premiers photographes lyonnais, habite chez son beau-père et trouve ici l’inspiration pour peindre ou s’essayer à la photographie. Dès les années 1850, Micol prend depuis la terrasse les plus anciennes photographies du parc de la Tête d’Or, des vues de Lyon, de la Sablière, …

Depuis, sept générations se sont succédées. Louis Grognot (né en 1929), ingénieur chimiste et botaniste par passion, a établi un véritable jardin botanique entretenu aujourd’hui par sa fille Michèle Dehan-Grognot (née en 1962) tandis que l’historien Maxime Dehan (né en 1990), son petit-fils, se bat pour protéger la Sablière menacée après son grand-père.

En visitant la Sablière, partez à la rencontre des artistes, scientifiques, hommes politiques, hommes d’église, bourgeois, aristocrates, généraux, … qui ont habité ou séjourné en ces lieux. Découvrez les secrets de cette propriété remarquable, sa maison et son jardin anglais, à l’ombre des tonnelles, des glycines, des mûriers, et d’autres arbres ou arbustes exotiques ramenés par Louis Grognot au fil de ses voyages.

Parcourons ensemble les allées sinueuses du « petit Parc de la Tête d’Or ». L’arrêt le plus proche est « Square Elie Vignal » desservi par la ligne C1. Les arrêts de bus les plus proches de cette station sont Margnolles – Pasteur (lignes C13,S5), Carette (lignes C13,S5), Cuire (lignes 33,38), Impasse Mathieu (lignes C1) et Dépôt de Cuire (lignes 33,38). Il y a aussi le métro C (arrêt Cuire) à 5 minutes.

La serre de la Sablière. Vers 1855. Architecte Joanny Farfouillon. ©Maxime DEHAN