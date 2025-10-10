A la découverte de la Suisse Champagné-Saint-Hilaire
A la découverte de la Suisse Champagné-Saint-Hilaire vendredi 10 octobre 2025.
A la découverte de la Suisse
Salle du conseil municipal Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Par Herman et Mylène Moser .
Salle du conseil municipal Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91
English : A la découverte de la Suisse
German : A la découverte de la Suisse
Italiano :
Espanol : A la découverte de la Suisse
L’événement A la découverte de la Suisse Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou