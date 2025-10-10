A la découverte de la Suisse Champagné-Saint-Hilaire

A la découverte de la Suisse Champagné-Saint-Hilaire vendredi 10 octobre 2025.

A la découverte de la Suisse

Salle du conseil municipal Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Par Herman et Mylène Moser .

Salle du conseil municipal Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91

English : A la découverte de la Suisse

German : A la découverte de la Suisse

Italiano :

Espanol : A la découverte de la Suisse

L’événement A la découverte de la Suisse Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou