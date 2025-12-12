À la découverte de la symphonie classique et romantique Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Avec les élèves musiciennes et musiciens de la classe d’orchestre symphonique

Direction : Michaël Cousteau

Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven : ces quatre compositeurs incarnent l’invention et le développement de la symphonie classique et romantique. Mais qu’est-ce qu’une symphonie ?

Qu’entend t-on par style classique ou romantisme ? Venez écouter quelques chefs-d ’œuvres de ces immenses compositeurs et découvrir le sens de ces mots un peu mystérieux

Le jeudi 08 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS