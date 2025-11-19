À la découverte de la symphonie classique et romantique Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
À la découverte de la symphonie classique et romantique Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS jeudi 8 janvier 2026.
Avec les élèves musiciennes et musiciens de la classe d’orchestre symphonique.
Direction : Michaël Cousteau
Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven : ces quatre compositeurs incarnent l’invention et le développement de la symphonie classique et romantique.
Le jeudi 08 janvier 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Tout public.
début : 2026-01-08T21:00:00+01:00
fin : 2026-01-08T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-08
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS