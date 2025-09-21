À la découverte de la synagogue de Saint-Dizier Synagogue Saint-Dizier

Partez à la découverte de la synagogue de Saint-Dizier lors d’une visite libre. Vous pourrez admirer son architecture et explorer les différents espaces qui composent ce lieu de culte.

Synagogue 6 Rue du Quai d’Ornel, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est La synagogue a été construite en 1867 sur le site de la brasserie Fort-Carré, rue Lalande. En 1927, elle est démontée pierre par pierre et reconstruite sur le nouveau site, aujourd’hui rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Pendant l’Occupation de la France par l’Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, des militaires allemands ont utilisé l’édifice comme magasin de stockage.

Elle a été fermée au culte de 1974 à 2011. Après rénovation par l’association Synagogue Beth Israël, elle a été rouverte le 18 décembre 2011.

