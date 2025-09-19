A la découverte de la Tour de Jean sans Peur Bibliothèque Drouot Paris

A la découverte de la Tour de Jean sans Peur Bibliothèque Drouot Paris vendredi 19 septembre 2025.

Non

loin du quartier Drouot, rue Etienne Marcel, se dresse le dernier vestige de ce

que fut l’hôtel des ducs de Bourgogne au XV° siècle, la Tour de Jean sans

Peur.

Puissamment

fortifiée, la tour dresse avec autorité ses 27 mètres de haut et constitue un

modèle exceptionnel d’architecture civile médiévale, au cœur d’un des plus

anciens quartiers historiques de Paris. Pourtant cette tour ne faisait pas

partie de l’hôtel d’Artois, qui prit en 1384 le nom d’hôtel de Bourgogne, au

temps du premier duc de Bourgogne de la Maison de Valois, le puissant Philippe

II, dit le Hardi. C’est son fils le duc Jean 1er qui en a décidé l’édification,

entre 1409 et 1411, et ce n’était pas sans raison si la chambre ducale, située

au sommet de cette tour fortifiée, se trouvait, avec une autre, au-dessus d’un

sas de 10 mètres de haut, qui les rendait pratiquement inaccessibles. Ainsi

Monseigneur Jean, cousin du roi de France Charles VI, qui souffrait

régulièrement de graves troubles psychiques, éprouvait le besoin de solidement

se protéger et de s’assurer d’être à l’abri de toute velléité d’attaque contre

sa personne. La question est de savoir pourquoi …

A l’occasion du 25ème anniversaire de sa réouverture et à la veille de la journée du Patrimoine, Elise Brisson, passionnée d’histoire, partagera toutes ses connaissances sur cette tour médiévale.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-19T19:00:00+02:00_2025-09-19T20:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr