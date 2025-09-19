A la découverte de la Tour de Jean sans Peur Bibliothèque Drouot Paris
A la découverte de la Tour de Jean sans Peur Bibliothèque Drouot Paris vendredi 19 septembre 2025.
Non
loin du quartier Drouot, rue Etienne Marcel, se dresse le dernier vestige de ce
que fut l’hôtel des ducs de Bourgogne au XV° siècle, la Tour de Jean sans
Peur.
Puissamment
fortifiée, la tour dresse avec autorité ses 27 mètres de haut et constitue un
modèle exceptionnel d’architecture civile médiévale, au cœur d’un des plus
anciens quartiers historiques de Paris. Pourtant cette tour ne faisait pas
partie de l’hôtel d’Artois, qui prit en 1384 le nom d’hôtel de Bourgogne, au
temps du premier duc de Bourgogne de la Maison de Valois, le puissant Philippe
II, dit le Hardi. C’est son fils le duc Jean 1er qui en a décidé l’édification,
entre 1409 et 1411, et ce n’était pas sans raison si la chambre ducale, située
au sommet de cette tour fortifiée, se trouvait, avec une autre, au-dessus d’un
sas de 10 mètres de haut, qui les rendait pratiquement inaccessibles. Ainsi
Monseigneur Jean, cousin du roi de France Charles VI, qui souffrait
régulièrement de graves troubles psychiques, éprouvait le besoin de solidement
se protéger et de s’assurer d’être à l’abri de toute velléité d’attaque contre
sa personne. La question est de savoir pourquoi …
A l’occasion du 25ème anniversaire de sa réouverture et à la veille de la journée du Patrimoine, Elise Brisson, passionnée d’histoire, partagera toutes ses connaissances sur cette tour médiévale.
Le vendredi 19 septembre 2025
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr