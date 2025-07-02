A la découverte de la traite des chèvres Lavans-Vuillafans

A la découverte de la traite des chèvres

Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez vivre une fin d’après-midi inoubliable à la Ferme du Rondeau, en plein cœur de la nature !

Dès 16h, notre équipe vous ouvre les portes de la ferme pour une exploration libre du site et la rencontre avec nos adorables animaux.

À 16h45, direction notre boutique pour ensuite partir à la découverte de l’univers fascinant de nos chèvres. Vous aurez la chance de les traire de vos propres mains et de déguster un verre de leur lait frais. Préparez-vous également à éveiller vos papilles avec une dégustation de notre tome de chèvre, fromage incontournable du Rondeau !

Cette activité est conçue pour toute la famille, cependant la présence d’ escaliers menant à la salle de traite, rendent l’accès impossible aux personnes à mobilité réduite.

Envie d’arriver plus tôt ? Profitez de notre nouvelle animation de l’été Le Rondo Vélo…. sur un vélo de 15 personnes partez à la découverte de notre

ferme ! Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même profiter de nos services de restauration et d’hébergement pour prolonger le plaisir ! .

Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

