A la découverte de la vie du jardin Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

A la découverte de la vie du jardin Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Le Muséum vous propose de découvrir la faune et la flore de son jardin : insectes, oiseaux, plantes à fleurs… Toutes ces formes de vie n’auront plus de secret pour vous. Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 16hRDV au Point Info.Départ toutes les 20 min. Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr