A la découverte de la vie du jardin Muséum d’histoire Naturelle Nantes
A la découverte de la vie du jardin Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.
A la découverte de la vie du jardin 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Le Muséum vous propose de découvrir la faune et la flore de son jardin : insectes, oiseaux, plantes à fleurs… Toutes ces formes de vie n’auront plus de secret pour vous.
- Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 16h
- RDV au Point Info.
- Départ toutes les 20 min.
Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/
Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]
Une balade dans le jardin du Muséum nature biodiversite
Muséum de la métropole de Nantes