A la découverte de la vie du jardin Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Le Muséum vous propose de découvrir la faune et la flore de son jardin : insectes, oiseaux, plantes à fleurs… Toutes ces formes de vie n’auront plus de secret pour vous.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 16h

RDV au Point Info.

Départ toutes les 20 min.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Muséum de la métropole de Nantes