À la découverte de la Ville de Montlhéry Ville de Montlhéry Montlhéry

À la découverte de la Ville de Montlhéry 20 et 21 septembre Ville de Montlhéry Essonne
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
️ Visites guidées de la ville de Montlhéry
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées de la ville seront proposées pour mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les secrets de Montlhéry à travers les siècles.
Deux départs sont prévus chaque jour les 20 et 21 septembre, à 14h et à 16h, depuis la Tour de Montlhéry.
Inscription obligatoire auprès de la Maison du Patrimoine au 01 60 12 72 06.
Départ : Tour de Montlhéry
️ Samedi 20 et dimanche 21 septembre
️ Départs à 14h et 16h
Visite gratuite sur inscription
Ville de Montlhéry Montlhéry 91310 Montlhéry 91310 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 12 72 06 »}]
Visite commentée
Mairie de Montlhéry