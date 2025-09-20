À la découverte de la Ville de Montlhéry Ville de Montlhéry Montlhéry

À la découverte de la Ville de Montlhéry Ville de Montlhéry Montlhéry samedi 20 septembre 2025.

À la découverte de la Ville de Montlhéry 20 et 21 septembre Ville de Montlhéry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

️ Visites guidées de la ville de Montlhéry

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées de la ville seront proposées pour mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les secrets de Montlhéry à travers les siècles.

Deux départs sont prévus chaque jour les 20 et 21 septembre, à 14h et à 16h, depuis la Tour de Montlhéry.

Inscription obligatoire auprès de la Maison du Patrimoine au 01 60 12 72 06.

Départ : Tour de Montlhéry

️ Samedi 20 et dimanche 21 septembre

️ Départs à 14h et 16h

Visite gratuite sur inscription

Ville de Montlhéry Montlhéry 91310 Montlhéry 91310 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 12 72 06 »}]

Visite commentée

Mairie de Montlhéry