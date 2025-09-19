À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE ET DE L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DE CAYENNE Pôle architecture ville et patrimoine Cayenne

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE ET DE L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DE CAYENNE Vendredi 19 septembre

Événement gratuit à destination des scolaires. Pour toute réservation s’adresser au 0594 31 42 82 // secretariat@caueguyane.fr

Nombre de classes limitées.

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE ET DE L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DE CAYENNE

L’atelier révèle de quelle façon le contexte et l’homme ont façonné la ville et l’architecture traditionnelle de Cayenne.

L’activité débute par une présentation interactive en salle ; l’observation de différents plans de la ville de Cayenne à partir de sa constitution sur le mont Cépérou et de son évolution permet aux élèves de prendre connaissance du contexte urbain qui a donné lieu au développement de l’architecture traditionnelle.

Elle se poursuit par la visite du centre-ville de Cayenne ; le parcours proposé dans le centre-ville de Cayenne apporte aux élèves des éléments de lecture de l’architecture traditionnelle et dévoile comment la composition architecturale répond au contexte et aux modes d’habiter.

Pôle architecture ville et patrimoine 13 rue Léopold heder 97300 Cayenne, Guyane Française Cayenne 97300 Guyane Guyane [{« type »: « email », « value »: « secretariat@caueguyane.fr »}] Le pôle architecture ville est patrimoine regroupe le conseil de l’ordre des architectes régional (CROAG), le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), la Fondation du patrimoine, la maison de l’architecture de la guyane (MAGUY) et l’association AQUAA

