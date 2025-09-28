A LA DÉCOUVERTE DE LA VOIE VERTE ET DU PATRIMOINE D’HÉRÉPIAN Bédarieux

Bédarieux Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

De la gare de Bédarieux, vous rejoindrez Hérépian à pied par la Voie Verte

Vous serez accompagnés par un guide passionné à la découverte du patrimoine de la ville d’Hérépian suivez les clous!

C’est ensuite le Musée de la Cloche et de la Sonnaille qui vous révèlera les secrets de fabrication des cloches sonnailles et grelots.

Vous rejoindrez ensuite la gare de Bédarieux par la Voie Verte.

Une journée de découverte de la Voie Verte en direction d’Hérépian , avec visite du Musée de la Cloche et de la sonnaille, et d’Hérépian ville d’ Histoire avec un guide accompagnant.

Allez-y avec liO!

Tarif normal de la journée 20€ par personne; sur présentation d’un billet liO (train ou car), vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 15€ pensez à ajouter le code promotionnel “LIO2025” lors de votre inscription

Rendez-vous à 10h à la gare de Bédarieux. (Pour information, le train en provenance de Béziers arrive à Bédarieux à 10h06)

organisé par l’Associations Unies pour le Patrimoine en Grand Orb .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

English :

From Bédarieux station, you can walk to Hérépian along the Voie Verte (Green Way)

You’ll be accompanied by an enthusiastic guide as you discover the heritage of the town of Hérépian: follow the nails!

Then on to the Musée de la Cloche et de la Sonnaille, where you’ll discover the secrets behind the manufacture of bells and grelots.

Then take the Voie Verte to the Bédarieux train station.

German :

Vom Bahnhof Bédarieux aus erreichen Sie Hérépian zu Fuß über den Voie Verte (Grüner Weg)

Sie werden von einem passionierten Fremdenführer begleitet, der Sie durch das Kulturerbe der Stadt Hérépian führt: Folgen Sie den Nägeln!

Das Glocken- und Schellenmuseum enthüllt Ihnen die Geheimnisse der Herstellung von Glocken und Schellen.

Über den Voie Verte erreichen Sie den Bahnhof von Bédarieux.

Italiano :

Dalla stazione di Bédarieux si può raggiungere Hérépian a piedi lungo la Voie Verte

Sarete accompagnati da una guida entusiasta alla scoperta del patrimonio della città di Hérépian: seguite i chiodi!

Visiterete poi il Musée de la Cloche et de la Sonnaille, dove scoprirete i segreti della fabbricazione di campane e grelot.

Poi prendete la Voie Verte fino alla stazione di Bédarieux.

Espanol :

Desde la estación de Bédarieux, puede ir a pie hasta Hérépian por la Voie Verte

Acompañado por un guía entusiasta, descubrirá el patrimonio de la ciudad de Hérépian: ¡siga los clavos!

A continuación, visitará el Museo de la Cloche et de la Sonnaille, donde descubrirá los secretos de la fabricación de campanas y grelots.

A continuación, tome la Voie Verte hasta la estación de Bédarieux.

