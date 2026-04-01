A la découverte de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux Savigny-le-Vieux
A la découverte de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux Savigny-le-Vieux jeudi 16 avril 2026.
Savigny-le-Vieux
A la découverte de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux
L’Abbaye Savigny-le-Vieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Visite guide l’Abbaye de Savigny qui fut, au Moyen-Âge, la plus grande abbaye de l’Ouest de la France. Aujourd’hui, il nous reste seulement des vestiges, témoins monumentaux d’une abbaye autrefois rayonnante. Revivez l’âge d’or de cette abbaye cistercienne à travers une visite guidée complétée de documents d’archives.
Sur réservation obligatoire. Pas de billetterie sur place. Le point de vente le plus proche office de tourisme de Saint-Hilaire-du-Harcouët situé à 12 km du lieu de visite.
Départ assuré à partir de 3 personnes. .
L’Abbaye Savigny-le-Vieux 50640 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88 tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr
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L’événement A la découverte de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux Savigny-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris