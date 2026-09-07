À la découverte de l’abeille, Le Rucher du Pré Gaudry, Les Landes, Piseux

vendredi 2 octobre 2026 · Le Rucher du Pré Gaudry, Les Landes · Piseux

Informations pratiques

À la découverte de l’abeille 2 – 9 octobre Le Rucher du Pré Gaudry, Les Landes Eure

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T07:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T09:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00

Découvrez l’abeille à travers différents ateliers pensés pour petits et grands.

Le Rucher du Pré Gaudry, Les Landes 27130 Piseux Piseux 27130 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0611347288 »}]

Animations sur l’abeille, dégustation de miel, jeux autour de l’abeille. Miel Apiculteur