A la découverte de l’Aigle Royal MESA Médiathèque du Sud Aveyron Millau
A la découverte de l’Aigle Royal MESA Médiathèque du Sud Aveyron Millau samedi 4 avril 2026.
A la découverte de l’Aigle Royal MESA
Médiathèque du Sud Aveyron Esplanade François Mitterrand Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
15h pour les enfants et les familles animation ludique, présentation et dédicace du livre journal d’un aigle royal par son autrice, Cécile Denis
16h pour tous les publics projection du film Aigle et gypaète, les maîtres du Ciel d’Anne et Erik Lapied
17h15 conférences sur l’aigle royal avec les experts Jean-Claude Austruy et Jean-Pierre Malafosse
De 15h à 18h30 Entrée libre et gratuite
Salle Olympe de Gouges .
Médiathèque du Sud Aveyron Esplanade François Mitterrand Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 17 19 mesa@millau.fr
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English :
L’événement A la découverte de l’Aigle Royal MESA Millau a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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