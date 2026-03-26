A la découverte de l’Aigle Royal MESA Médiathèque du Sud Aveyron Millau

A la découverte de l’Aigle Royal MESA

Médiathèque du Sud Aveyron Esplanade François Mitterrand Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

15h pour les enfants et les familles animation ludique, présentation et dédicace du livre journal d’un aigle royal par son autrice, Cécile Denis

16h pour tous les publics projection du film Aigle et gypaète, les maîtres du Ciel d’Anne et Erik Lapied

17h15 conférences sur l’aigle royal avec les experts Jean-Claude Austruy et Jean-Pierre Malafosse

De 15h à 18h30 Entrée libre et gratuite

Salle Olympe de Gouges .

Médiathèque du Sud Aveyron Esplanade François Mitterrand Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 17 19 mesa@millau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la découverte de l’Aigle Royal MESA Millau a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)