À la découverte de l’ami Célium Arnèke

À la découverte de l’ami Célium Arnèke mercredi 1 octobre 2025.

À la découverte de l’ami Célium

8 chemin de Zermezeele Arnèke Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Mais qui est l’ami célium ? C’est tout simplement la partie souterraine des champignons ! Partez à leur rencontre avec les Jardins du Cygne. Sur réservation, limitée à 25 personnes.

Mais qui est l’ami célium ? C’est tout simplement la partie souterraine des champignons ! Partez à leur rencontre avec les Jardins du Cygne. Sur réservation, limitée à 25 personnes. .

8 chemin de Zermezeele Arnèke 59288 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

But who is the celium friend? Quite simply, it’s the underground part of mushrooms! Come and meet them with Les Jardins du Cygne. Reservations required, limited to 25 people.

German :

Aber wer ist der Freund Celium? Es ist ganz einfach der unterirdische Teil der Pilze! Machen Sie sich mit den Jardins du Cygne auf den Weg, um sie kennenzulernen. Mit Reservierung, begrenzt auf 25 Personen.

Italiano :

Ma chi è l’amico celio? Semplicemente, è la parte sotterranea dei funghi! Venite a conoscerli con i Jardins du Cygne. Prenotazione obbligatoria, limite di 25 persone.

Espanol :

Pero, ¿quién es el amigo celio? Sencillamente, ¡es la parte subterránea de las setas! Venga a conocerlos con Jardins du Cygne. Reserva obligatoria, limitado a 25 personas.

L’événement À la découverte de l’ami Célium Arnèke a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme