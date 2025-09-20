À la découverte de l’ancienne usine du Piton Babet Usine sucrière du Piton Babet Saint-Joseph

Nombre de participants limité à 30 personnes. Prévoyez des chaussures confortables. Point de départ : A proximité de l’église du centre, au niveau de la passerelle Piétonne.

Dans le cadre des célébrations des 240 ans de la Ville de Saint-Joseph, venez explorer le site de l’ancienne usine du Piton, témoin de l’époque sucrière et de l’organisation sociale du territoire. Cette visite guidée propose un regard sensible sur le patrimoine bâti, la mémoire ouvrière et la transformation du paysage local au fil du temps.

Usine sucrière du Piton Babet Saint-Joseph 97480, La Réunion culture@saintjoseph.re L'ancienne Usine du Piton témoigne d'un pan majeur de l'histoire économique et sociale du Sud sauvage.

Construite au XIXe siècle, l’usine fut d’abord une sucrerie, emblème de l’essor agricole lié à la culture de la canne à sucre. Elle a ensuite connu de nombreuses reconversions : féculerie exploitant les cultures de manioc, distillerie produisant du rhum, puis abattoir, avant sa fermeture définitive. Chaque mutation de l’usine raconte une nouvelle page de l’histoire de Saint-Joseph, reflet des évolutions agricoles, des mutations économiques et des besoins de la population locale.Aujourd’hui, bien que partiellement disparue, l’Usine BABET reste un repère identitaire fort. Les visites guidées vous permettront d’imaginer son fonctionnement d’antan, d’en comprendre les enjeux, et de saisir comment ce lieu a participé à modeler l’urbanisme, le quotidien et les dynamiques sociales de la commune.

Clément Suzanne