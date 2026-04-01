A la découverte de l’âne et de son univers Restigné
A la découverte de l’âne et de son univers Restigné vendredi 17 avril 2026.
Restigné
A la découverte de l’âne et de son univers
16 Route de la Chapelle Restigné Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-20
A la découverte de l’âne et de son univers!
Offrez à vos enfants un moment unique au cœur de la nature!
Au programme
– Rencontre avec les ânes
– Soins et brossage
– Jeux ludiques autour de l’animal
– Activités créatives et sensorielles
– Temps calme et détente
Un moment doux et joyeux pour appren
A la découverte de l’âne et de son univers!
Offrez à vos enfants un moment unique au cœur de la nature!
Au programme
– Rencontre avec les ânes
– Soins et brossage
– Jeux ludiques autour de l’animal
– Activités créatives et sensorielles
– Temps calme et détente
Un moment doux et joyeux pour apprendre, s’amuser et créer du lien avec les animaux.
Groupe du matin 10h00 11h30 Activité adaptée aux enfants de 3 ans à 6 ans
Groupe de l’après-midi de 14h00 à 16h00 à partir de 7 ans.
(*possibilité de rassembler les fratries sur le même groupe
**pour les moins de 3 ans séances sur mesure: nous contacter) 8 .
16 Route de la Chapelle Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 94 14 45 lacabanerose@gmail.com
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English :
Discover the donkey and its world!
Treat your children to a unique experience in the heart of nature!
Program
– Meeting the donkeys
– Care and brushing
– Fun animal-related games
– Creative and sensory activities
– Calm and relaxation
A gentle, happy time for learning
L’événement A la découverte de l’âne et de son univers Restigné a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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