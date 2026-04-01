Restigné

A la découverte de l’âne et de son univers

16 Route de la Chapelle Restigné Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-20

A la découverte de l’âne et de son univers!

Offrez à vos enfants un moment unique au cœur de la nature!

Au programme

– Rencontre avec les ânes

– Soins et brossage

– Jeux ludiques autour de l’animal

– Activités créatives et sensorielles

– Temps calme et détente

Un moment doux et joyeux pour appren

A la découverte de l’âne et de son univers!

Offrez à vos enfants un moment unique au cœur de la nature!

Au programme

– Rencontre avec les ânes

– Soins et brossage

– Jeux ludiques autour de l’animal

– Activités créatives et sensorielles

– Temps calme et détente

Un moment doux et joyeux pour apprendre, s’amuser et créer du lien avec les animaux.

Groupe du matin 10h00 11h30 Activité adaptée aux enfants de 3 ans à 6 ans

Groupe de l’après-midi de 14h00 à 16h00 à partir de 7 ans.

(*possibilité de rassembler les fratries sur le même groupe

**pour les moins de 3 ans séances sur mesure: nous contacter) 8 .

16 Route de la Chapelle Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 94 14 45 lacabanerose@gmail.com

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English :

Discover the donkey and its world!

Treat your children to a unique experience in the heart of nature!

Program

– Meeting the donkeys

– Care and brushing

– Fun animal-related games

– Creative and sensory activities

– Calm and relaxation

A gentle, happy time for learning

L’événement A la découverte de l’âne et de son univers Restigné a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE