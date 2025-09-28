À la découverte de l’apiculture Le Liron Breuil-Magné
À la découverte de l’apiculture Le Liron Breuil-Magné dimanche 28 septembre 2025.
À la découverte de l’apiculture
Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Notre partenaire apiculteur sera présent à la Cabane de Moins pour faire découvrir le monde fascinant des abeilles et l’apiculture avec notamment des ruches de démonstration.
Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 48 60 contact@cabanedemoins.fr
English :
Our beekeeping partner will be on hand at the Cabane de Moins to introduce visitors to the fascinating world of bees and beekeeping, including demonstration hives.
German :
Unser Partner, ein Imker, wird in der Minshütte anwesend sein, um die faszinierende Welt der Bienen und die Imkerei vorzustellen, insbesondere mit Demonstrationsbienenstöcken.
Italiano :
Il nostro partner apicoltore sarà presente alla Cabane de Moins per introdurre i visitatori nell’affascinante mondo delle api e dell’apicoltura, con arnie dimostrative.
Espanol :
Nuestro socio apicultor estará presente en la Cabane de Moins para introducir a los visitantes en el fascinante mundo de las abejas y la apicultura, incluyendo colmenas de demostración.
