À la découverte de l’archéologie préventive Médiathèque Denis Diderot Châlons-en-Champagne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’archéologie ne se limite pas aux pyramides d’Égypte ! La France regorge de découvertes archéologiques fascinantes faites chaque jour lors des aménagements. C’est l’archéologie préventive.

Les archéologues de l’Inrap seront présents à la médiathèque Diderot pour partager leur passion et répondre à toutes vos interrogations.

Vous pourrez découvrir la législation en vigueur, les étapes clés de l’archéologie préventive (diagnostic et fouille), ainsi que les diverses spécialités des archéologues (anthropologue, carpologue, etc.).

Médiathèque Denis Diderot 11 Rue du Groupe Libération N, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La médiathèque Denis Diderot fait partie des trois médiathèques de la ville de Châlons-en-Champagne. Elle constitue une annexe de la médiathèque Georges Pompidou et accueille tous ceux qui souhaitent partager un moment convivial autour des livres — et bien plus encore. DVD, CD, presse, partitions et documentaires sont également disponibles. L’établissement propose tout au long de l’année des animations pour petits et grands, telles que des ateliers créatifs, des après-midis jeux de société et des découvertes de jeux de rôle.

© Alexandra Ribeiro, Inrap