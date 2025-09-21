À la découverte de l’architecture de deux églises emblématiques des Landes girondines Église Saint-Pierre-de-Mons Belin Beliet Belin-Béliet

À la découverte de l’architecture de deux églises emblématiques des Landes girondines Église Saint-Pierre-de-Mons Belin Beliet Belin-Béliet dimanche 21 septembre 2025.

À la découverte de l’architecture de deux églises emblématiques des Landes girondines Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre-de-Mons Belin Beliet Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entourée de son joli cimetière, l’église Saint-Pierre-de-Mons est l’un des monuments les plus attachants des Landes girondines. Elle fut, au Moyen Âge, une étape importante pour les nombreux pèlerins qui empruntaient la « voie de Tours » pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’édifice est ancien, comme en témoignent les murs de l’abside et de la nef, construits en moellons de petit appareil, caractéristiques de la fin du XIᵉ siècle. Au début du XIIᵉ siècle, l’abside est voûtée en cul-de-four, et au XIVᵉ siècle, le portail de l’église est ajouté.

Au XVᵉ siècle, la nef est renforcée de contreforts gothiques et percée de nouvelles baies. Puis, une tour avec un étage voué à la défense est construite à l’ouest de la nef ; cette dernière est agrandie d’un bas-côté sud.

L’église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques (1987).

Église Saint-Pierre-de-Mons Belin Beliet 2002 Rte de Mons, 33830 Belin-Béliet Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 26 08 43 36 Entourée de son joli cimetière, l’église Saint-Pierre-de-Mons est l’un des monuments les plus attachants des Landes girondines. Il fut au Moyen Âge une étape importante pour les nombreux pèlerins qui empruntaient la « voie de Tours » pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’édifice est ancien, comme en témoignent les murs de l’abside et de la nef construits en moellons de petit appareil, caractéristiques de la fin du XIe siècle. Au début du XIIe siècle, l’abside est voûtée en cul-de-four, et au XIVe siècle, le portail de l’église est ajouté.

Au XVe siècle, la nef est renforcée de contreforts gothiques et percée de nouvelles baies. Puis, une tour avec un étage voué à la défense est construite à l’ouest de la nef ; cette dernière est agrandie d’un bas-côté sud. L’église est inscrite à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (1987).

Entourée de son joli cimetière, l’église Saint-Pierre-de-Mons est l’un des monuments les plus attachants des Landes girondines. Elle fut, au Moyen Âge, une étape importante pour les nombreux pèlerins…

© Gil Felip / Photographix