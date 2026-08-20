À la découverte de l’architecture de la Villa Médicis, à Saint-Maur-des-Fossés, Maison des arts et de la Culture, La Varenne Saint-Hilaire

Informations pratiques

À la découverte de l’architecture de la Villa Médicis, à Saint-Maur-des-Fossés Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Maison des arts et de la Culture Val-de-Marne

Enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La villa Médicis, à Saint-Maur, est un lieu régulièrement fréquenté par les amateurs d’expositions et d’activités culturelles. Mais que connaissez-vous de son architecture ?

À quand remonte la construction du bâtiment ? Quelle est son histoire ?Pourriez-vous décrire sa façade ?

Au cours de cet atelier ludique et créatif réservé aux enfants de 6 à 12 ans, il faudra faire preuve d’observation et d’imagination.

Atelier d’une heure proposé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94), en partenariat avec la ville.

Maison des arts et de la Culture 5 Rue Saint-Hilaire, 94210 La Varenne Saint-Hilaire, France La Varenne Saint-Hilaire 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France 0145114331 https://www.saint-maur.com/?id=127 [{« type »: « email », « value »: « linda.megissier@mairie-saint-maur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 43 31 »}] Grande maison avec étage et mansarde – escalier avec une rampe en fer forgé de la première moitié du XVIIe siècle. L’apparition officielle du nom de « Villa Médicis » est donné pour la première fois en 1854, dans l’acte de vente d’ »une propriété connue sous le nom de château de La Varenne, et d’ancienne habitation de plaisance de la Reine Marie de Médicis ». Le rédacteur a très probablement confondu la reine Marie de Médicis (1575-1642) avec Catherine de Médicis (1519-1589) qui séjourna régulièrement au château du Bellay de Saint-Maur (aujourd’hui détruit), à partir de 1563 et du souvenir qu’elle laissa, entretenu par les différents propriétaires de la Villa, seigneurs du lieu et dépendants, pour la plupart, des princes de Condé. Aucune source historique n’indique que Catherine de Médicis séjourna également dans la villa. Il est donc permis de douter de l’existence d’un lien direct entre les reines de Médicis et la Villa. Dès la fin du XIXe siècle, la demeure est peu à peu défigurée et laissée à l’abandon. Il faut attendre la fin des années 1970 pour que la villa soit protégée et sauvée.

Atelier créatif pour enfants

Maison des Arts et de la Culture – Villa Médicis © Ville de Saint-Maur