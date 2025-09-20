À la découverte de l’architecture de l’atelier central «Locotracteur», par l’architecte-urbaniste Joe Kamar Site des Portes de l’Orne Rombas

À la découverte de l’architecture de l’atelier central «Locotracteur», par l’architecte-urbaniste Joe Kamar Site des Portes de l’Orne Rombas samedi 20 septembre 2025.

À la découverte de l’architecture de l’atelier central «Locotracteur», par l’architecte-urbaniste Joe Kamar Samedi 20 septembre, 09h00, 09h30, 13h00, 13h30 Site des Portes de l’Orne Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:00:00

Venez explorer le site des Portes de l’Orne en compagnie de l’architecte-urbaniste Joe Kamar.

Plongez dans l’architecture de ce lieu emblématique, avec un focus particulier sur l’atelier central, également appelé locotracteur de Rombas : c’est un projet phare de 2025 pour la région Grand Est, inscrit dans le cadre de la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ United.

Site des Portes de l’Orne 1 rue Alexandrine, 57120 Rombas Rombas 57120 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 097411945 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-25T07:36:35.597Z », « data »: [{« eventDuration »: « 30 », « bookingContact »: « lecaporne@portesdelorne.fr », « response »: {« passId »: 341003158, « isPending »: false, « addressId »: 261993}, « venueId »: 151931, « description »: « u00c0 la du00e9couverte de l’architecture de l’Atelier Central « Locotracteur » de Rombas: site emblu00e9matique 2025 de la ru00e9gion Grand Est dans le cadre de la Mission Patrimoine », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-25T07:36:34.965Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1717519, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-25T07:36:35.171Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384587935, « id »: 1}, {« passId »: 384587936, « id »: 2}, {« passId »: 384587937, « id »: 3}, {« passId »: 384587938, « id »: 4}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758351600000, « id »: 1}, {« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758353400000, « id »: 2}, {« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758366000000, « id »: 3}, {« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758367800000, « id »: 4}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-25T07:36:35.596Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341003158 »}, {« type »: « email », « value »: « lecaporne@portesdelorne.fr »}] Le site des Portes de l’Orne est un ensemble de 550 ha d’anciennes friches industrielles sidérurgiques en cours de réhabilitation. Il est situé le long de la vallée de l’Orne (affluent de la Moselle) et occupe une position stratégique le long du Sillon Lorrain, axe économique majeur qui relie les métropoles de Nancy, Metz et Thionville jusqu’au Luxembourg. Site des Portes de l’Orne, devant l’Atelier central, rue du Vieil-Amnéville à Rombas. Parking : rue André-Marie Ampère à Amnéville.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Syndicat Mixte des Portes de l’Orne