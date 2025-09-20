À la découverte de l’architecture de l’église des Dominicains Église des Dominicains Colmar

À la découverte de l’architecture de l’église des Dominicains Samedi 20 septembre, 10h30, 11h30, 14h30 Église des Dominicains European Collectivity of Alsace

Durée de la visite : 40 min. Rendez-vous devant l’église des Dominicains.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:10:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:10:00

La visite sera l’occasion de découvrir l’architecture de l’église des Dominicains, construite entre le dernier quart du XIIIᵉ siècle et les années 1350 environ, ainsi que ses vitraux d’origine et le célèbre retable La Vierge au buisson de roses, réalisé par Martin Schongauer en 1473, qu’elle abrite.

Les visites sont assurées par Eric Henry, chercheur en histoire de l’art médiéval.

Des panneaux explicatifs et des audioguides sont également proposés pour enrichir la visite.

Église des Dominicains 3 Place des Dominicains, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 24 46 57 https://recensement.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/68-Haut-Rhin/68066-Colmar/140562-EgliseducouventdesDominicains [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/eglise-des-dominicains-visite-guidee »}] L’église des Dominicains de Colmar est un joyau du patrimoine gothique, datant du début du XIVᵉ siècle. Restaurée avec soin, elle offre aux visiteurs une plongée fascinante dans l’histoire spirituelle et artistique de la région. Ce lieu emblématique abrite notamment la célèbre Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer, chef-d’œuvre de la peinture rhénane, ainsi qu’un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art alsaciennes. Calme et majestueuse, l’église propose une visite paisible, propice à la contemplation et à la découverte culturelle. Située en plein cœur du centre historique de Colmar, l’église est facilement accessible à pied depuis la gare (environ 15 minutes de marche). Plusieurs lignes de bus desservent également les environs. Des parkings publics sont disponibles à proximité immédiate, notamment le parking Rapp et le parking Montagne Verte. Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

© Ville de Colmar