A la découverte de l’architecture du musée Musée d’archéologie et d’histoire locale Denain

A la découverte de l’architecture du musée 20 et 21 septembre Musée d’archéologie et d’histoire locale Nord

Gratuit – Au 1er étage (sans ascenseur)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez l’architecture du bâtiment muséal et son évolution dans l’histoire, à l’aide de plans, de cartes postales, de photos et de commentaires.

Musée d’archéologie et d’histoire locale 9 Place Wilson, 59220 Denain, France Denain 59220 Nord Hauts-de-France +33374859602 https://www.ville-denain.fr/Decouvrir-Denain/Histoire-et-patrimoine/Musee-d-archeologie-et-d-histoire-locale Ancienne mairie construite en 1847, le bâtiment devient le musée municipal en 1947. Les collections proposent des thèmes liés à l’histoire de la ville, des objets archéologiques, une évocation de la Bataille de Denain en 1712, le travail dans l’industrie minière et sidérurgique et la société de la région. Parking gratuit face au musée, gare SNCF à 20 minutes à pied.

