A la découverte de l’architecture du village, Office du tourisme de Crest-Voland/Cohennoz, Crest-Voland

A la découverte de l’architecture du village Vendredi 26 juin, 15h00 Office du tourisme de Crest-Voland/Cohennoz Savoie

Visite gratuite, sur inscription obligatoire avant la veille 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Lors de cette balade, nous passerons devant d’anciennes fermes, fours, et grâce à des photos, nous verrons comment la population vivait il n’y a encore pas si longtemps.

Office du tourisme de Crest-Voland/Cohennoz 81 place du Bouloz Crest-Voland 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 31 62 57 »}]

Balade dans le village de Crest-Voland pour découvrir son architecture paysanne et son histoire à travers les saisons. architecture agriculture