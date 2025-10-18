A la découverte de l’architecture pointoise du quotidien ! Suivez le Guide à travers la ville et découvrez Pointe-à-Pitre Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Pointe-à-Pitre

A la découverte de l’architecture pointoise du quotidien ! Suivez le Guide à travers la ville et découvrez Pointe-à-Pitre Samedi 18 octobre, 14h30 Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Guadeloupe

Rendez-vous au Pavillon de la Ville

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:00:00

La ville de Pointe-à-Pitre possède un riche patrimoine architectural qui raconte le quotidien des ses habitants depuis la fin du XIXe siècle.

Le plus emblématique est la maison traditionnelle qui dévoile de multiples usages. De l’affectation commerciale à l’affectation résidentielle, elle se décline en plusieurs typologies.

Elle témoigne en outre des nombreuses catastrophes qui ont jalonné l’histoire de la ville entre tremblement de terre de 1843, cyclone de 1928 et incendies de 1871.

Ce circuit vous invite à la découverte de la maison pointoise, de ces caractéristiques et usages.

Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Angle de la Rue Alexande ISAAC et de la Place Gourbeyre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://monumentum.fr/ancien-presbytere-saint-pierre-et-saint-paul-pa00105882.html;http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00105882 L’Ancien Presbytère de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, aujourd’hui appelé Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre:

C’est l’un des rares édifices entièrement en bois remontant à la reconstruction de la ville, après le tremblement de terre de 1843. Il est aussi l’un des seuls à posséder un péristyle avec loggia et fronton classique, restitués après restauration. Une galerie métallique enserre le noyau central sur trois côtés. Les intérieurs sont décorés de faux marbre et de tapis carrelés.

Suivez le guide à travers la ville de Pointe-à-Pitre. Découvrez la ville autrement, Son histoire architecturale et son évolution à travers le bâti et ses techniques.

©Ville de Pointe-à-Pitre