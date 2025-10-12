À la découverte de l’art antique égyptien avec Petit Noun, l’hippopotame des bords du Nil Troyes
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes Aube
Une lecture de ses aventures suivie d’un atelier créatif.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr
