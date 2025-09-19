À la découverte de l’art de la gaulette, un savoir-faire marie-galantais Espace des Métiers du bois de Pointe-Noire Pointe-Noire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T22:30:00

Julien Souila, l’un des derniers artisan tresseur de gaulettes de Marie-Galante fait escale à Pointe-Noire pour vous transmette cet art. Une technique utiisée autrefois sur l’île pour construire les cases marie-galantaises. L’artisan vous racontera cette histoire. Vous le verrez à l’oeuvre et pourrez pratiquer ce savoir-faire avec lui.

Si vous souhaitez poursuivre l’après-midi, pensez à amener un repas ou vous pourrez déjeuner dans l’un des restaurants de la commune.

Espace des Métiers du bois de Pointe-Noire Pointe-Noire Pointe-Noire 97116 Guadeloupe Guadeloupe 0690830916 Site de l’Association des Métiers du Bois de Pointe-Noire. Prendre la ruelle derrière l’habitation Côte-sous-le vent (ex Maison du bois)

