A la découverte de l’artothèque Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

A la découverte de l’artothèque 20 et 21 septembre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Depuis 1976, l’artothèque de Grenoble propose au prêt une collection d’œuvres d’art originales. Première artothèque installée dans une bibliothèque en France, elle a pour mission de rendre l’art contemporain accessible à toutes et tous.

Sa collection rassemble aujourd’hui près de 800 photographies et 1100 estampes, témoins des grands courants et artistes des 50 dernières années.

Bibliothèque d'étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l'autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d'un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d'accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu'à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages.

©Artothèque de Grenoble