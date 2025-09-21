À la découverte de l’eau et de la biodiversité à vélo Station de pompage Châlons-en-Champagne

À la découverte de l’eau et de la biodiversité à vélo Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h00 Station de pompage Marne

Venez avec votre vélo et votre casque (obligatoire pour les moins de 12 ans). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Participation limitée à 28 personnes.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À vélo, partez à la découverte du parcours de l’eau et de la biodiversité. Cette balade vous permettra de visiter la station de pompage d’eau potable, d’explorer les liens étroits entre la biodiversité et l’eau, de comprendre la lutte contre les inondations, ainsi que de découvrir la station d’épuration.

• Départ à 9 h 30 depuis la plage de Compertrix (chemin du Perthois), pour une balade de 10 km (durée : 2 h 30)

• Départ à 14 h du kiosque du Grand Jard, pour une balade de 8 km (durée : 2 h)

Station de pompage 39 rue du canal louis XII, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Chaque jour, environ 15 000 m³ d'eau sont produits dans la station de pompage de Châlons-en-Champagne pour satisfaire les besoins de 60 000 habitants.

Des visites sont programmées chaque année, durant les Journées du Patrimoine et la Semaine européenne de réduction des déchets (fin novembre).

© Animation du patrimoine