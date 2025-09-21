À la découverte de l’église de Colonges Église de Colonges Saint-Clair

À la découverte de l'église de Colonges Dimanche 21 septembre, 10h00 Église de Colonges Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Venez découvrir cet édifice religieux et admirer son précieux mobilier.

Église de Colonges Lieu-dit Colonges, 82400 Saint-Clair Saint-Clair 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 68 76 http://www.cdg82.fr/saint-clair L’église est située dans la campagne, sur un promontoire dominant un nouveau lotissement. Face à celle-ci se trouve le pittoresque hameau de « Aymès» sur son piton rocheux. Son portail ouvre directement sur le cimetière. L’abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four avec une coupole en brique rouge semble remonter au XIe siècle. La façade, qui n’a pas d’ouverture, porte un clocher-mur terminé par un pignon triangulaire et ajouré d’une baie. Elle est meublée d’un autel en bois polychrome, faux marbre noir du XVIIe siècle en forme de tombeau.

Elle possède un tableau avec sainte Marie-Madeleine patronne du lieu et saint Roch guérisseur de la peste, et une toile « La Vierge et l’Enfant », signée Artigue 1847, restaurés en 2015, ainsi qu’un plat de quête remarquable : « Le sacrifice d’Abraham ». À partir de Valence d’Agen prendre route de Cahors D953. À 7km environ, église à gauche en hauteur, prendre la petite route nommée Colonges.

©Simonne Lagnès