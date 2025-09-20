À la découverte de l’église-halle fortifiée Église Saint-Hubert Waville

À la découverte de l'église-halle fortifiée 20 et 21 septembre Église Saint-Hubert Meurthe-et-Moselle

Partez à la découverte de l’église-halle fortifiée de Waville lors d’une visite libre. Classée au titre des monuments historiques, cette église remarquable témoigne d’une histoire riche. Vous pourrez y admirer sa nef à trois vaisseaux, sa tourelle en encorbellement et les vestiges de ses fortifications.

Une visite virtuelle est également disponible sur le site indiqué https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpQepvHub-eglise-xie-waville-54.html permettant d’explorer le lieu depuis chez soi.

Église Saint-Hubert 12 Rue de l'Église, 54890 Waville

Avant le premier millénaire, en réponse au développement des vignobles et de la population dans la région, les moines de l'abbaye de Gorze fondent l'oratoire et l'aître Saint-Hubert. Plus tard, durant la période médiévale tardive, l'église Saint-Hubert est fortifiée. Au XIIIᵉ siècle, elle devient une « église-halle » avec une nef à trois vaisseaux, agrémentée d'un tympan représentant la vision de saint Hubert. Une tourelle en encorbellement, située à l'angle nord-ouest de la nef, témoigne de cette période de fortification, tandis que des vestiges de créneaux subsistent sur la terrasse nord.

Les fresques du XIIIᵉ siècle illustrant le « Credo des douze apôtres » sont redécouvertes au XIXᵉ siècle ; bien que recouvertes de badigeon aujourd’hui, quelques traces restent visibles. En reconnaissance de son importance historique, l’église Saint-Hubert est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1921.

Pour ceux qui souhaitent découvrir ce joyau patrimonial à distance, l’église Saint-Hubert est également accessible en ligne via le site officiel de la mairie. Parking: se garer près du cimetière (fléché) ou sur la Place du Mad.

