À la découverte de l’Église Saint-Étienne Eglise Saint-Etienne Issy-les-Moulineaux dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

La visite guidée de cet édifice classé monument historique depuis 1929 est proposée par le Pôle BEL.

Eglise Saint-Etienne 5, place de l’Eglise 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France L’église Saint-Etienne a été reconstruite au 16ème siècle mais garde des traces de sa longue histoire qui remonte au 6ème siècle. L’intérieur présente des vitraux exceptionnels témoins du renouveau de cet art au XIX siècle et au tournant du XXème siècle et de tableaux de la fin du XIXème siècle. métro : ligne 12, station Mairie d’Issy

Bus : lignes 123, 323, 190 station Mairie d’Issy

Visite commentée

