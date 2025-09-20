À la découverte de l’église Saint-Hilaire Église Saint-Hilaire Givet

Les portes de l’église Saint-Hilaire de Givet seront ouvertes au public les samedis et dimanches après-midi. Une exposition permettra aux visiteurs de mieux connaître l’histoire de cette église située au cœur du centre-ville.

Église Saint-Hilaire 12 Place Carnot, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est En 832, une église portant le nom de Saint-Hilaire existait déjà à cet emplacement. Elle rendait hommage à l’évêque de Poitiers, patron des marchands. Détruite en 1675 par le maréchal de Créqui, elle fut reconstruite sur des plans de Vauban en 1682. La nef et le chœur furent achevés en 1702.

À l’intérieur, de belles boiseries du XVIIIᵉ siècle, représentant l’ordre des franciscains, proviennent de l’ancienne église des Récollets. Les vitraux ont été refaits en 1970.

Aujourd’hui, on peut admirer les nouveaux vitraux grâce à l’Association des Amis du Patrimoine Religieux Givetois et au soutien financier de la commune.

© Ville de Givet