A la découverte de l’engoulevent, Salle communale, Cléden-Cap-Sizun

A la découverte de l’engoulevent Vendredi 22 mai, 20h00 Salle communale Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

● Vendredi 22 mai de 20h à 23h : A la découverte de l’engoulevent : dans le cadre de l’événement « Fête de la Nature » venez écouter et observer cet oiseau emblématique des landes. Un parcours au crépuscule de moins de 10 km sera emprunté pour aller à la rencontre de cet oiseau mystérieux – rdv à 20h à la salle communale de Cléden-Cap-Sizun – niveau facile – sur réservation auprès de l’office de tourisme 02.57.56.03.13 – gratuit et à partir de 12 ans.

Des vélos musculaires sont mis à disposition pour les participants sans vélos. Prévoir casques (obligatoires pour les enfants de moins de 12 ans), gilets jaunes et éclairages vélo.

Salle communale 29770 Cléden Cap Sizun Cléden-Cap-Sizun 29770 Bretagne Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.57.56.03.13 »}]

Tout au long d’un itinéraire cyclable et au crépuscule venez entendre et découvrir cet oiseau emblématique des landes du Cap Sizun Pointe du Raz.

Communauté de communes Cap Sizun Pointe du Raz