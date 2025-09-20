A la découverte de l’ensemble Saint-Venec Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec Briec

A la découverte de l’ensemble Saint-Venec 20 et 21 septembre Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec Finistère

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres et commentées de l’ensemble Saint-Venec.

Après une rénovation extérieure de la chapelle, de octobre 2024 à mars 2025.

Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec Route de Saint-Venec 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne 06 81 10 51 77 https://chapellesaintvenec.wixsite.com/saintvenec https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089850;https://www.instagram.com/lesamisdesaintvenec/?hl=fr Ensemble Chapelle Calvaire Fontaine datant du XVIème siècle. Des statues remarquables dans la chapelle (dont Sainte Gwen Teir Bron), calvaire apostolique et fontaine de dévotion Lieu-dit Saint-Venec D770 VC 18 Route de Saint-Venec

Saint-Venec est situé sur la D770, ancienne route reliant Quimper à Châteaulin. Environ 17km à partir de Quimper.

Petit parking.

