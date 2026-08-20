À la découverte de l’entreprise Cristel, 200 ans de savoir-faire. Usine Cristel Fesches-le-Châtel

Informations pratiques

Fesches-le-Châtel

À la découverte de l’entreprise Cristel, 200 ans de savoir-faire.

Usine Cristel Rue du 8 Mai Fesches-le-Châtel Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

À l’occasion de ses 200 ans, venez découvrir l’histoire de Cristel et les coulisses de ses ateliers de fabrication.

Créatrice d’ustensiles de cuisine haut de gamme, l’entreprise est notamment reconnue pour ses célèbres casseroles en inox embouti.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Cristel perpétue un savoir-faire d’excellence au sein d’une ancienne usine Japy, témoin de son riche passé industriel. .

Usine Cristel Rue du 8 Mai Fesches-le-Châtel 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : À la découverte de l’entreprise Cristel, 200 ans de savoir-faire.

L’événement À la découverte de l’entreprise Cristel, 200 ans de savoir-faire. Fesches-le-Châtel a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD