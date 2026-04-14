A la découverte de « Les Jardins », LES JARDINS 6 allée des jardins 59492 HOYMILLE, Hoymille

A la découverte de « Les Jardins » 5 – 7 juin LES JARDINS 6 allée des jardins 59492 HOYMILLE Nord

1 euro par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre de « Les Jardins ».

LES JARDINS 6 allée des jardins 59492 HOYMILLE 6 allée des jardins HOYMILLE Hoymille 59492 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/lesjardinsdeclau/ Jardin paysager privé sur plus de 6500 m2 pour flâner et se poser + chambre d’hôtes. Facebook : lesjardinsdeclau Stationnement au parking de La Poste. Pas de parking voiture sur place.

Visite libre de « Les Jardins »

©Les Jardins