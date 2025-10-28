A la découverte de l’estuaire du Bizien Pouldouran La Roche-Jaudy

Pouldouran Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

2025-10-28

Le cœur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante dans cet ancien petit port goémonier. Parcourez le site pour les découvrir et en apprendre davantage sur l’histoire des lieux. Cette sortie est idéale pour l’observation des oiseaux ! Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de randonnée voir des bottes. .

Pouldouran Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35

